İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada gelişme! Lokanta sahibi ve tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi | İfadeleri ortaya çıktı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.