İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada gelişme! Lokanta sahibi ve tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi | İfadeleri ortaya çıktı
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan doğal gaz felaketinde 5 kişi ölmüş 63 kişi yaralanmıştı. Korkunç patlamaya ilişkin bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.
Torbalı'da 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin bir gelişme yaşandı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderildi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.
M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.
İZMİR'DE NE OLMUŞTU?
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.
BÖLGEDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
AFAD ve Torbalı Kaymakamlığı ekiplerinin patlamanın meydana geldiği sokakta hasar tespit çalışmaları tamamladı.
Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, ekiplerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ekipler, 87 daire, 20 araç, 26 iş yerinde hasar tespit çalışması yaptı.
Ev ve iş yerlerine giren vatandaşların temizlik yaptığı görüldü. Ayrıca bölgeye elektrik ve su verilmeye de başlandı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen patlamanın meydana geldiği binaya girişe izin verilmiyor.
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