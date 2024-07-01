Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! Sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi | Detaylar A Haber'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi. Özhaseki, açıklamasında, "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim." ifadelerini kullandı. Öte yandan konuya ilişkin A Haber muhabiri Rüya Akkuş, açıklamalarda bulundu. Akkuş, "Resmi Gazete’de değişiklik yapılmasını zaten bir süredir konuşuyorduk. Hatta geçtiğimiz hafta cuma günü yapılması bekleniyordu. Ama sonra hafta başına kalacak dendi. Özhaseki, bugün aslında AK Parti’nin belediye başkanları programındaydı. Kendilerinin de bugün sunumu vardı. Önce son kez olarak belediye başkanları ile bir araya geldi. Deprem döneminde yapılanları anlattı. Kentsel dönüşüm döneminde yapılanları anlattı. Sonra bakanlığa geçerek çalışma arkadaşlarına veda etti." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları sebebiyle görevi kendi dileğiyle bırakmak istediğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bugün arz ettiğini bildirdi.
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun zaman önce, 1994'te Kayserili hemşehrilerinin yoğun talebi üzerine belediye başkanı olarak hizmet kervanına katıldığını hatırlattı.
Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:
Aziz milletimiz,
Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye'nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum.
"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEK HER DAİM BİZİM İÇİN BİR ONUR VESİLESİ OLMUŞTUR"
İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu. Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye'mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.
Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi.
"GÖREVİ SAĞLIK SORUNLARIM SEBEBİYLE KENDİ DİLEĞİMLE BIRAKMAK İSTEDİĞİMİ..."
Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.
Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk'ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum.
"ÜLKEM İÇİN HAYIRLI OLAN HER İŞE DESTEĞİM SÜRECEKTİR"
Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir.
Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum.
DETAYLAR A AHABER'DE
Konuya ilişkin A Haber muhabiri Rüya Akkuş, açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İLE TEK TEK VEDA ETTİ"
Akkuş, "Resmi Gazete'de değişiklik yapılmasını zaten bir süredir konuşuyorduk. Hatta geçtiğimiz hafta cuma günü yapılması bekleniyordu. Ama sonra hafta başına kalacak dendi. Devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nı yeni isimler ile yapacak dendi. Önce 3-4 bakan üzerine konuşuldu. Bir bakan kesinleşti. İkinci bakan da bu akşam saat 18'den sonra kesinleşmiş oldu. Niye 18.00 diyorum? Çünkü Özhaseki, bugünün aslında AK Parti'nin belediye başkanları toplantısındaydı. Kendilerinin bugün sunumu vardı. Önce son kez olarak belediye başkanları ile bir araya geldi. Deprem döneminde yapılanları anlattı. Kentsel dönüşüm döneminde yapılanları anlattı. Sonra bakanlığa geçerek çalışma arkadaşlarına veda etti. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundu. Saat 20.00 civarında vedalaşmasını yaptı. Bu gecede Resmi Gazete'de yeni isimleri görürsek şaşırmayız. Beklenti bu yönde. İki bakanın bugün Resmi Gazete'de değişmesini bizler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?
Mehmet Özhaseki, 1957'de Kayseri'de doğdu.
İlköğrenim ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Eğitimini yarıda bırakan ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Özhaseki, mezuniyetinin ardından dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi amaçlayan vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.
27 Mart 1994'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Melikgazi Belediye Başkanı olan Özhaseki, 23 Haziran 1998'de Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde bu görevini sürdürdü.
Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 2004-2011 yıllarında başkanlığını yapan Özhaseki, 10 Şubat 2015'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu.
25, 26 ve 27'nci dönemde Kayseri milletvekili, 65. dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Özhaseki, 2015'ten bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı görevinde bulundu.
Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.
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