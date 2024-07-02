Kabine'de görev değişimi! Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanları görevden alındı: İşte Kabine'nin yeni isimleri
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bakanlıkta görev iki değişimi gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi. Peki, Kemal Memişoğlu kimdir? Murat Kurum kimdir? İşte detaylar...
Son dakika haberleri.. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bakanlıkta görev değişimi gerçekleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi.
YENİ ÇEVRE, ŞEHİRÇİLİK VE İKLİM BAKANI MURAT KURUM KİMDİR?
Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamlayan Kurum, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kentsel dönüşüm alanında 2017 yılında tamamladı.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2 ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Üniversite sınavında gıda mühendisliğini kazanmasına rağmen inşaat mühendisliği okumak için tekrar sınava girdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yaptı.
Ankara doğumlu olan Kurum'un babası Mehmet Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinin Akçayazı köyünden; Annesi Satı Kurum ise Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Belpınar köyündendir.
MURAT KURUM'DAN İLK PAYLAŞIM
Murat Kurum: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.
Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.
Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz.
Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin.
YENİ SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.
1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.
2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.
Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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