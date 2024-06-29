Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok! 5 FETÖ’cü termal kamera ile yakalandı

Yurtta ve sınır ötesinde yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyenlere göz açtırmazken hudutlar üst düzey güvenlik ile korunuyor. Son olarak Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmek isteyen FETÖ'cüler yakalandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.