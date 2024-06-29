Başkan Recep Tayyip Erdoğan NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı: Türkiye için, ümmet için bir hayalini olsun

"HEP SÖYLEDİĞİM GİBİ; 'AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ'"

Yaptığı konuşmada: "'Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı.' Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi; 'aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun." diyerek öğrencilere nasihatte bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti. 2022 senesi Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla bizlere örnek olmaya; fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayarak hitabını sonlandıran Erdoğan, torununa diplomasını verdi.

Mezun öğrencilerin alana girişine, Necip Fazıl'ın şiirlerinden bestelediği "Surda Bir Gedik Açtık" ve "Sakarya Türküsü" adlı eserlerini seslendiren Yücel Arzen eşlik etti.