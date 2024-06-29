Eylem Tok’un iadesi FETÖ’cüleri korkuttu! ABD’deki hainlerde ’sıra bize mi geldi?’ endişesi...

SUNİ BAHAR HAVASI

Ancak araya son dönemde İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi girince suni de olsa bir bahar havası esmeye başladı. Bu havanın ne kadar devam edeceği de belirsiz.

Herhalde bu suni havanın biraz daha sürmesi nedeniyle birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklı bir haber yayınlandı.