Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Astana! ABD'ye kritik ziyaret...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği temmuz ayında da devam edecek. Başkan Erdoğan gelecek ay Kazakistan, Azerbaycan, ABD'ye giderek uluslararası zirvelere katılacak. Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, 6 Temmuz'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde, 9-11 Temmuz'da ise NATO Liderler Zirvesi'nde birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek.
İLK DURAK ASTANA
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
ASTANA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde görüşmeyi açıklayan Putin, "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler. dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum. Astana süreci devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.
GARDAŞ ZİYARETİ
Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.
NATO ZİRVESİ İÇİN ABD YOLCUSU
Başkan Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
EN ÖNEMLİ KONU GAZZE
Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.
Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.
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