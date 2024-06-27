Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD'den yeni adım: İadesi için yazı gönderildi

İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Yaşananlar sıcaklığını korurken flaş bir gelişme de yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için yazı gönderildi. İşte detaylar...