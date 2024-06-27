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Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD'den yeni adım: İadesi için yazı gönderildi

İstanbul'da 1 Mart gecesi Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Yaşananlar sıcaklığını korurken flaş bir gelişme de yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için yazı gönderildi. İşte detaylar...

Giriş: 27.06.2024 19:19 Güncelleme: 27.06.2024 19:30
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Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’den yeni adım: İade için yazı gönderildi

1 Martt tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan trafik kazası Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’den yeni adım: İade için yazı gönderildi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adım geldi.

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Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’den yeni adım: İade için yazı gönderildi

Bakanlık, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti" ifadeleri yer aldı.

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Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’den yeni adım: İade için yazı gönderildi

Açıklamada, "Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı" denildi.

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Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’den yeni adım: İade için yazı gönderildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney'e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.