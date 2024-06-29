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Askeralma yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu maddeler haricinde erteleme kabul edilmeyecek

Giriş: 29.06.2024 00:44
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Askeralma yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı! Bu maddeler haricinde erteleme kabul edilmeyecek

29 Haziran 2024 tarihli yayınlanan Resmi Gazete'deki kararlarda askeralma yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı görüldü. Buna göre bazı zorunlu maddeler haricinde erteleme kabul edilmeyecek. İşte o maddeler...

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, askeralma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

ZORUNLU ERTELEMEYE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda iken birinci fıkra kapsamında sevki geri bırakılanların 49'uncu, 50'nci ve 51'inci maddeler kapsamındaki durumlar hariç ertelemeleri yapılmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

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