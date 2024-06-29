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Toprak Mahsulleri Ofisi'ne karşı karalama kampanyası! Bakanlıktan sert tepki: Bize gelen ürünlerin tamamını alacağız

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 10:23 Güncelleme: 29.06.2024 10:30
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Toprak Mahsulleri Ofisi’ne karşı karalama kampanyası! Bakanlıktan sert tepki: Bize gelen ürünlerin tamamını alacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depoların dolu olduğu ve ürünlerin çoğunun ithal edildiğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yumaklı TMO bünyesinde çalışmaların planlı olarak yürütüldüğünü ifade ederken "600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız." dedi. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'yle ilgili başlatılan kirli algı operasyonuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"DOĞRULARI AÇIKLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

600'den fazla alım noktasıyla ürünlerin tamamını alacaklarını ifade eden Yumaklı şu ifadelerin kullandı: "Gerçek ayakkabısını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır" sözüne rağmen doğruları açıklamayı sürdüreceğiz.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi hem kapasite hem de satın alma açısından çiftçimizin her daim hizmetindedir.

"ÜRÜNLERİN TAMAMINI ALACAĞIZ"

Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde planlı şekilde yürüttüğümüz depolama ve alım süreçleriyle, 600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız.

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