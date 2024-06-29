Toprak Mahsulleri Ofisi'ne karşı karalama kampanyası! Bakanlıktan sert tepki: Bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depoların dolu olduğu ve ürünlerin çoğunun ithal edildiğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yumaklı TMO bünyesinde çalışmaların planlı olarak yürütüldüğünü ifade ederken "600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız." dedi. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'yle ilgili başlatılan kirli algı operasyonuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"DOĞRULARI AÇIKLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
600'den fazla alım noktasıyla ürünlerin tamamını alacaklarını ifade eden Yumaklı şu ifadelerin kullandı: "Gerçek ayakkabısını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır" sözüne rağmen doğruları açıklamayı sürdüreceğiz.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi hem kapasite hem de satın alma açısından çiftçimizin her daim hizmetindedir.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı
- KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?
- Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu maç takvimi
- Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko'ya yol göründü: İşte yeni gol kralı
- MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
- Sürücülere müjde geldi! A-B-C-D-E sınıf ehliyetler artık...
- Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!