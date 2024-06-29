Toprak Mahsulleri Ofisi’ne karşı karalama kampanyası! Bakanlıktan sert tepki: Bize gelen ürünlerin tamamını alacağız

"DOĞRULARI AÇIKLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

600'den fazla alım noktasıyla ürünlerin tamamını alacaklarını ifade eden Yumaklı şu ifadelerin kullandı: "Gerçek ayakkabısını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır" sözüne rağmen doğruları açıklamayı sürdüreceğiz.