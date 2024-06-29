AK Parti'de gözler kritik toplantıda! Başkan Erdoğan liderlik edecek! Ana gündem yerel seçim sonuçları...
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Toplantıda bakanlar alanlarına ilişkin sunum yapacak olup, toplantının ana gündem maddesi seçim sonuçları olacak. İşte detaylar...
AK Parti'de gözler 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na çevrildi. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, Ankara Kızılcahamam'da bir araya gelecek. Belediyelerdeki durum ve yeni yol haritası değerlendirilecek.
TOPLANTI 3 GÜN SÜRECEK
Toplantı, Başkan Erdoğan başkanlığında 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Başkan Erdoğan, kampın ikinci gününde kürsüde olacak.
BAKANLAR KENDİ ALANLARIYLA İLGİLİ KONUŞACAK
Bakanlar kendi alanlarıyla ilgili belediye başkanlarını bilgilendirecek. Kampın son günün ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde oturum yapılacak. Genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz belediye başkanları ile çalışmaları değerlendirecek.
SEÇİM SONUÇLARI ANA GÜNDEM MADDESİ
31 Mart yerel seçim sonuçları kampın gündeminde olacak. Belediyeleri yakından ilgilendiren başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenlemenin de ele alınması bekleniyor.
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