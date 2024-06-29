AK Parti’de gözler kritik toplantıda! Başkan Erdoğan liderlik edecek! Ana gündem yerel seçim sonuçları...

AK Parti'de gözler 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na çevrildi. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, Ankara Kızılcahamam'da bir araya gelecek. Belediyelerdeki durum ve yeni yol haritası değerlendirilecek.