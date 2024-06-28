Türksat 6A uydusunun uzaya gidiş tarihi belli oldu! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu...
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderileceği tarih açıklandı. Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A uydusu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderilecek. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesine ilişkin tarihin belirlendiğini açıkladı.
9 TEMMUZ'DA UZAY YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketi ile uzaya gönderileceğini kaydeden Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17:20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek" dedi.
EN AZ BİR AY TEST YAPILACAK
Bakan Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX'in tüm süreci kontrol altında tutacağını belirterek "Fırlatma sürecin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada da Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması ile fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor" dedi. Fırlatmanın ardından Türksat 6A'nın kimyasal itki sistemi ile yola çıkacağını belirten Uraloğlu, "Uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece Doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasının ardından uydumuzun yörünge testlerine başlaması planlanıyor. Yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6A uydusunun faaliyete geçmesini planlıyoruz" diye konuştu.
BİNLERCE KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK
Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkeye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydederek Türksat 6A'nın bir aylık yolculuğunun ardından Dünya'dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını kaydetti. Türksat 6A'nın 8.4 kilovat güce sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak" ifadelerini kullandı.
TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN ÜRETİLDİ
SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.
Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.
Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.
Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.
Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.
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