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Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek! Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 10:41 Güncelleme: 28.06.2024 11:07
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Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek! Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki 2024 yılının sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceklerinin altını çizerken "2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

200 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR TESLİM

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada "Deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİNDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Sıfır atık ile bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini söyleyen Özhaseki "Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35'e çıkardık. Proje başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldık. 498 milyon ağaç kurtardık." ifadelerini kullandı.

Yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz.Yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. "YILI SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ."

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