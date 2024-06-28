Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek! Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu...

SIFIR ATIK PROJESİNDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Sıfır atık ile bugüne kadar 188 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini söyleyen Özhaseki "Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35'e çıkardık. Proje başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldık. 498 milyon ağaç kurtardık." ifadelerini kullandı.