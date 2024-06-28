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4 ilde Bozdoğan-47 operasyonu! 28 şüpheli yakalandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 08:34 Güncelleme: 28.06.2024 08:38
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4 ilde Bozdoğan-47 operasyonu! 28 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-47' operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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