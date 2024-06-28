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Bakan Fidan'dan önemli görüşme

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:43
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Bakan Fidan’dan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Yermak ve Umerov ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

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