CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan net enflasyon mesajı: 2026 yılında tek hanelere ulaşacağız | Yurt dışı çıkış harcı: Makul bir fiyat olacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programına ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Koyduğumuz hedeflerin büyük bir kısmının gerçekleştiğini görüyoruz'' diyerek enflasyonda tek hane için 2026 yılını işaret etti. Öte yandan Yılmaz, 2025 yılında enflasyonun yüzde 20'lerin altına gerileceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
Bir süredir gri listedeyiz. Yarın bu Genel Kurul'da değerlendirilecek. Oylama yapılacak. Teknik çalışmalar yapıldı. Bizden istenen düzenlemelerin hepsi yapıldı. Çalışma grubunun geçtiğimiz aylarda teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Olumlu rapor çıktığını biliyoruz. Beklentimiz olumlu bir adımın çıkması. Bir taraftan ülkeler oylama yapacaklar. Konsensusu bazen yorumlayabiliyorlar. Yarın olumlu karar çıkacağına inanıyoruz. Olumlu karar çıkmazsa bunu siyasi bir karar olarak yorumlarız. Teknik bir problem yok. Meclis'e teşekkür ediyoruz. Çıkmamak dünyanın sonu değil. Esas olan sizin uygulamalarınız. Gri listede olmak hoş bir durum değil elbette. Not artışı değil bu ama olumlu etkisi olabilir. Ülkenin algısı anlamında önemli bir hadise.
"HAZİRANDAN İTİBAREN YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME GÖRECEĞİZ"
Türkiye'ye daha uygun koşullarda fon akışı olabilir. Bu da ülkemizin kalkınmasına yardımcı olur. Burada ekonomi politikasından ziyade kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda düzenlemeler önemli.
Meclisimizin çıkardığı önemli düzenlemeleri oldu. Türkiye'nin hukuki anlamda düzenlemelerinde eksiği kalmamış oldu. Birkaç ülkenin siyasi saiklerle engellemesi bizim ortaya koyacağımız iletişimle Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve siyasi nedenlerle karar alındığı görülür. Geçen yıl OVP ortaya koyduk. Üçe ayırdık. Enflasyona ilişkin üç dönem ele alındı. Geçiş dönemini mayıs itibarıyla tamamladığımızı düşünüyoruz. Mayıs ayında en yüksek rakamı göreceğiz mayıs sonrası düşecek dedik. Hazirandan itibaren yıllık enflasyonda gerileme göreceğiz. Haziranla dezenflasyon dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. Eylüle geldiğimizde rakamın epey gerilediğini görmüş olacağız. Yıl sonu MB'nın yüzde 38 gibi bir tahmini var. Biz de onu esas alıyoruz. Gelecek yıl ise yüzde 20'nin altını göreceğimizi öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı sağlayacak olan tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağımıza inanıyoruz. Profesyonellerimiz bunları gördüler. Henüz vatandaşımızda beklenti yüksek. Somut şeyleri görmeleri gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu algının kırılacağına inanıyorum. Biz şuna inanıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşın derdi neyse bizim temel önceliğimiz budur. Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek.
"EN ADALETSİZ VERGİ ENFLASYONİST VERGİDİR"
Dünya da biz de zor bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde savaşlar var. Bir de tarihimizin yaşadığı en büyük felaket deprem var. Merkezi idareden bu yıl ayrılan miktar 1 trilyon 30 milyar TL. Bundan sonraki dönemde daha olumlu ortama doğru gideceğiz. Enflasyonun olduğu ortamda kalıcı refah sağlayamıyorsunuz. Enflasyonu düşürdüğünüz takdirde gelir dağılımını rahat düzeltme imkanı hem de kalıcı refah sağlama imkanınız oluyor. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. En adaletsiz vergi enflasyonist vergidir. Enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz biz. Büyüme iyi gidiyor. Dünyada en iyi büyümelerden birini sağladık. Bütçe açığı yüzde 10'a çıkacak deniyordu. Gerçekleşme 5.2 oldu. Deprem harcamalarını düştüğünüz zaman 1.6. Bütçede disiplinli bir hareket içindeyiz. Cari açık 2023'te 4 civarındaydı. Milli gelire oranla rakamlar bunlar. OVP'den iyi performans sergiliyoruz. Şu anki hedefimiz 2.5 civarında. İşsizlik oranı tarihi seviyeye düştü. İhracat şu anda 12 aylık 260 milyar doları geçmiş durumdayız. Turizmde hedefimiz 60 milyar dolar. Türkiye sağlıklı şekilde yoluna devam ediyor. 147,6 milyar dolar şu anki rezervimiz. Swap hariç 13 milyar dolara yakın kardayız. Ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Döviz ihtiyacımız azaldı. KKM'de geçen yıl 126 milyar dolarmış. Son rakam 62.5 milyar dolara düşmüş. CDS, 700 üzerinden 281'e düşmüş durumda. Riskleri aşağıya çektik. Tabi ki hiçbir zaman gevşememek gerekir. Kararlı şekilde eğilimi devam ettirmemiz gerekir. Meseleye her açıdan bakıyoruz. Bir de 12. Kalkınma Programı'mız var. Bazıları karamsar hava oluşturmaya çalışıyor. Pandemi ve savaşların oluşturduğu atmosferi kullanarak 21 yılda geriye gidildiğine dair algı oluşturuyorlar. Kişi başına gelirimiz 2002'de Türkiye ortalaması AB'de yüzde 38'imiş. 2023'te 73 olmuş. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah yüzde yüzleri aşan rakamları göreceğiz.
FAİZ KARARI DEĞERLENDİRMESİ
Para Politikası Kurulu'nun değerlendirmesi. Kalıcı düşüş eğilimi görme ihtiyacını bir kez daha vurguladı. Araç bağımsızlığı var. MB'nin araç bağımsızlığı çerçevesinde politikasını belirliyor. Enflasyonist eğilimler kırıldıkça, MB değerlendirmelerini en sağlıklı şekilde yapılacaktır.
AMACIMIZ VERGİDE ADALETİ ARTIRMAK
Amacımız bu, vergide adaleti artırmak. O gün yaptığımız tüm istişarelerde beklenti vergide adaleti artırım. Biz de ortak akla uyarak OVP'nin parçası haline getirdik. Bugünkü aşamada bu çalışmaları sürdürüyoruz. Teknik çalışmalar devam ediyor. Olgunlaşmış çalışmalarımız var. Siyasi olarak değerlendirilecek. Meclisimize teklif olarak geldiğinde gerisi Meclisimizin takdirinde.
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