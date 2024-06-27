CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan net enflasyon mesajı: 2026 yılında tek hanelere ulaşacağız | Yurt dışı çıkış harcı: Makul bir fiyat olacaktır

"HAZİRANDAN İTİBAREN YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME GÖRECEĞİZ"

Türkiye'ye daha uygun koşullarda fon akışı olabilir. Bu da ülkemizin kalkınmasına yardımcı olur. Burada ekonomi politikasından ziyade kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda düzenlemeler önemli.

Meclisimizin çıkardığı önemli düzenlemeleri oldu. Türkiye'nin hukuki anlamda düzenlemelerinde eksiği kalmamış oldu. Birkaç ülkenin siyasi saiklerle engellemesi bizim ortaya koyacağımız iletişimle Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve siyasi nedenlerle karar alındığı görülür. Geçen yıl OVP ortaya koyduk. Üçe ayırdık. Enflasyona ilişkin üç dönem ele alındı. Geçiş dönemini mayıs itibarıyla tamamladığımızı düşünüyoruz. Mayıs ayında en yüksek rakamı göreceğiz mayıs sonrası düşecek dedik. Hazirandan itibaren yıllık enflasyonda gerileme göreceğiz. Haziranla dezenflasyon dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. Eylüle geldiğimizde rakamın epey gerilediğini görmüş olacağız. Yıl sonu MB'nın yüzde 38 gibi bir tahmini var. Biz de onu esas alıyoruz. Gelecek yıl ise yüzde 20'nin altını göreceğimizi öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı sağlayacak olan tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağımıza inanıyoruz. Profesyonellerimiz bunları gördüler. Henüz vatandaşımızda beklenti yüksek. Somut şeyleri görmeleri gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu algının kırılacağına inanıyorum. Biz şuna inanıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşın derdi neyse bizim temel önceliğimiz budur. Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek.