MSB’den Mekke ve Cidde açıklaması: Vatandaşlarımızın nakli için C-130 uçağı görevlendirildi

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke ve Cidde'de yoğun bakımda yatan 13 vatandaşımızın ve beraberinde 6 refakatçisinin Ankara'ya nakledilmesi için C-130 uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi.



Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.… pic.twitter.com/77QR7tasR7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2024

C-130 GÖREVDE!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi.