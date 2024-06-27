MSB'den Mekke ve Cidde açıklaması: Vatandaşlarımızın nakli için C-130 uçağı görevlendirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın görevlendirildiğini bildirdi.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke ve Cidde'de yoğun bakımda yatan 13 vatandaşımızın ve beraberinde 6 refakatçisinin Ankara'ya nakledilmesi için C-130 uçağının görevlendirildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2024
Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.… pic.twitter.com/77QR7tasR7
C-130 GÖREVDE!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi.
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