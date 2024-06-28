CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan net enflasyon mesajı: 2026 yılında tek hanelere ulaşacağız | Yurt dışı çıkış harcı: Makul bir fiyat olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programına ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Koyduğumuz hedeflerin büyük bir kısmının gerçekleştiğini görüyoruz'' diyerek enflasyonda tek hane için 2026 yılını işaret etti. Öte yandan Yılmaz, 2025 yılında enflasyonun yüzde 20'lerin altına gerileceğini dile getirdi.

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