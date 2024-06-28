28 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan net enflasyon mesajı: 2026 yılında tek hanelere ulaşacağız | Yurt dışı çıkış harcı: Makul bir fiyat olacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programına ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Koyduğumuz hedeflerin büyük bir kısmının gerçekleştiğini görüyoruz'' diyerek enflasyonda tek hane için 2026 yılını işaret etti. Öte yandan Yılmaz, 2025 yılında enflasyonun yüzde 20'lerin altına gerileceğini dile getirdi.