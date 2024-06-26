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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü! İsrail'e "artık yeter" denmeli

Giriş: 26.06.2024 21:31 Güncelleme: 26.06.2024 22:02
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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü! İsrail’e artık yeter denmeli

Son dakika... Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü. Görüşmede, Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail saldırıların bir an önce durdurulması ve çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de belirtti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ele alındı.

"İSRAİL'E "ARTIK YETER" DENMELİ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması ve çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de belirtti.

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