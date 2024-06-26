Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü! İsrail'e "artık yeter" denmeli

"İSRAİL'E "ARTIK YETER" DENMELİ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması ve çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.