Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cezayir’de! Cevdet Yılmaz Başbakan Arbavi ile görüştü

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Cezayir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın @MahinurOzdemir ve Ticaret Bakanımız Sayın @omerbolatTR ile birlikte, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nadir Larbaoui ile bir araya geldik.

Sayın Larbaoui ve heyetine nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim."