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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cezayir'de! Cevdet Yılmaz Başbakan Arbavi ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 20:44 Güncelleme: 23.06.2024 20:45
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cezayir’de! Cevdet Yılmaz Başbakan Arbavi ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere uçakla Cezayir'e giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere uçakla Cezayir'e geldi. Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı'nda, Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi ve diğer ilgililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Arbavi ve beraberindeki heyetle havalimanındaki şeref salonunda görüşen Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da eşlik etti.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Cezayir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın @MahinurOzdemir ve Ticaret Bakanımız Sayın @omerbolatTR ile birlikte, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nadir Larbaoui ile bir araya geldik.

Sayın Larbaoui ve heyetine nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim."

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