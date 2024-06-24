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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 06:16
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İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

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