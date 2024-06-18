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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist sarı torbada

AA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 10:45 Güncelleme: 18.06.2024 10:45
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist sarı torbada

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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