Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ESK, söz konusu alımı, nakliye, bakım ve besleme giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek.