Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Diyanet'in Türkleri Suudi Arabistan'a şikayet ettiği" iddiasına tepki!

Suudi Arabistan'dan resmi yazı ile gelen talebini kamuoyuyla defalarca paylaştıklarını vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok. Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."