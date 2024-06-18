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Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu: Arda'nın golü de güzeldi

Giriş: 18.06.2024 22:54 Güncelleme: 18.06.2024 22:58
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Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu: Arda’nın golü de güzeldi

Son dakika...A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

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