Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki lider Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan'a başsağlığı dileklerini iletti.
Öte yandan telefon görüşmesinde her iki lider Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.
Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
BAYRAM TEBRİKLERİ
Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir.
İKİLİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ
Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan'a başsağlığı dileklerini iletmiştir. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır.
Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir. Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır."
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