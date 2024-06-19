Apple’ı ve Microsoft’u solladı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmış, sıralamada Apple şirketinin önüne geçerek 2. olmuş, o tarihte 1. sırada olan Microsoft'u geçeceği de tahminlere yansımıştı.









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