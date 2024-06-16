Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı: Kahramanlık hikayeleriniz unutulmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak sınırda göre yapan askerlerin bayramını kutladı. Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in kahramanlık hikayelerinin unutulmaz olduğunu vurgularken "Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerimizle bayramlaştı.
BAKAN GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonda konuşan Bakan Yaşar Güler, Mehmetçiklerimizin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını yerinde müşahede ettiklerini söyledi.
TSK'nın büyük bir özveriyle görevine devam ettiğini vurgulayan Bakan Yaşar Güler, Başkan Erdoğan'ın bayramını tebrik ederek emirlerini almak üzere sözü Başkan Erdoğan'a verdi.
"BU KAHRAMANLIK MÜCADELESİ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKTIR"
Başkan Erdoğan da yurtiçinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimize hitaben şunları söyledi:
"Değerli bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum.
Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.
Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara."
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