Başkan Erdoğan Mehmetçik’in bayramını kutladı: Kahramanlık hikayeleriniz unutulmaz

"BU KAHRAMANLIK MÜCADELESİ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKTIR"

Başkan Erdoğan da yurtiçinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimize hitaben şunları söyledi:

"Değerli bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum.

Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara."