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Başkan Erdoğan'dan bayram trafiği! Önce Bahçeli sonra Özgür Özel...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:39 Güncelleme: 16.06.2024 16:44
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Başkan Erdoğan’dan bayram trafiği! Önce Bahçeli sonra Özgür Özel...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda bayramlaştı. Özgür Özel görüşmede Başkan Erdoğan'ın bayramını ve babalar gününü kutladı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ERDOĞAN PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ÖZEL'DEN BAYRAM TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştüBaşkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü BAŞKAN ERDOĞAN İLE DEVLET BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ

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