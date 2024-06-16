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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a bayram telefonu...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 16:16 Güncelleme: 16.06.2024 16:43
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a bayram telefonu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurban Bayramı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı aradı. Telefon görüşmesinde bayramlaşan Başkan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

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