Liderlerin Kurban Bayramı programı! Başkan Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu bayramı nerede geçirecek?

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.



Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.