Liderlerin Kurban Bayramı programı! Başkan Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu bayramı nerede geçirecek?
16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi liderlerin programları da belli oldu. Başkan Erdoğan'ın bayramı Ankara dışında ailesiyle geçireceği öğrenilirken; CHP lideri Özgür Özel memleketi Manisa'da olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bayramda Ankara'da olacağı öğrenildi.
Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak.
DESTİCİ ESKİŞEHİR, UYSAL AFYONKARAHİSAR, ERBAKAN İSTANBUL'DA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.
Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramında İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.
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