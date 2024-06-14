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19 ilde Sibergöz-45 operasyonu! Hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 kişi yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 08:12 Güncelleme: 14.06.2024 08:26
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19 ilde Sibergöz-45 operasyonu! Hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-45” operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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