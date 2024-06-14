Sağanak ve kuvvetli fırtına yolda! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

EDİRNE 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.