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Sağanak ve kuvvetli fırtına yolda! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 01:46 Güncelleme: 14.06.2024 01:48
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Sağanak ve kuvvetli fırtına yolda! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek

Haziran ayının başlangıcı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar tavan yaptı. Kavurucu sıcakların ne zaman etkisini azalatacağı ise merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Marmara, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar beklenirken ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi durumlar için uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Son günlerde artan sıcaklıklar bunaltmış durumda. Gün geçtikçe artışa geçen bunaltıcı sıcaklıklar kısa bir sürede olsa etkisini azaltacak. Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde kavurmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor.

Buna göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mi?

Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığında düşüşün beklenildiği aktarıldı. Yarın gündüz havanın 38, gece 26 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü ise hava sıcaklığı gündüz 34, gece 23 derecelerde seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgar, batı ve güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bursa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 26°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık

ADANA 23°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 22°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, bölge geneli yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BOLU 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 22°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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