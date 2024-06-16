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Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, havale hesaba geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

Giriş: 16.06.2024 09:59 Güncelleme: 16.06.2024 09:59
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Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, havale hesaba geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, bankaların ne zaman açık olacağını da doğrudan etkiledi. İşte detaylar…

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. 9 günlük bayram tatilinde bankaların ne zaman açık olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette araştırmalar yapıyor. İşte Kurban Bayramı'nda bankaların açılış ve kapanış saatleri…

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte, 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak.

Kurban Bayramı'na denk gelen tarihlerde bankalar kapalı olacak. Ancak, idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Kurban Bayramı süresince, aynı banka içinde gerçekleştirilen havale işlemleri hesaplara anında yansıyabilir. Ancak farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, tatil günlerinde işleme alınmayacak ve tatil sonrasında ilk iş gününde hesaplara geçecektir.

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

Kurban Bayramı'nın başlangıcı 16 Haziran Pazar gününe denk gelmekte olup, bayram 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü de dahil olmak üzere, bu süre zarfında pek çok resmi ve özel kurum kapalı olacaktır.

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