Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, havale hesaba geçer mi? Bankalar ne zaman açılacak?

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Kurban Bayramı süresince, aynı banka içinde gerçekleştirilen havale işlemleri hesaplara anında yansıyabilir. Ancak farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, tatil günlerinde işleme alınmayacak ve tatil sonrasında ilk iş gününde hesaplara geçecektir.

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

Kurban Bayramı'nın başlangıcı 16 Haziran Pazar gününe denk gelmekte olup, bayram 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü de dahil olmak üzere, bu süre zarfında pek çok resmi ve özel kurum kapalı olacaktır.