Kurban Bayramı’nda noter açık mı, çalışıyor mu? 2024 noter Kurban Bayramı çalışma saatleri

Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar, resmi işlemlerini tamamlamak için noterlere yoğun ilgi gösteriyor. Birçok kişi vekaletname, tespit tutanağı gibi işlemlerini bayram öncesinde halletmek istiyor. Ancak, noterlerin bayramda açık olup olmadığı ve Arefe günü noterlerde işlem yapılabilip yapılamayacağı konusu merak ediliyor. İşte bu konuda detaylar…