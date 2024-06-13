Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İspanya’ya Gazze teşekkürü: En başından beri tutarlı davrandınız

İSPANYA TÜRKİYE'DE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 6. ÜLKE



2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçen sene 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. Bu hacmi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur.

ŞİRKETLERİ ÜLKEMİZE DAVET EDİYORUZ

Daha fazla şirketi ülkemize davet ediyoruz. Bizim şirketlerimizin de önemli yatırımları İspanya'da bulunmaktadır. Barcelona'daki stadyum bunun en büyük örneklerindendir. İmkan verilmesi halinde daha da fazla yatırım yapılabilir.