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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü: En başından beri tutarlı davrandınız

Giriş: 13.06.2024 12:39 Güncelleme: 13.06.2024 13:38
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İspanya’ya Gazze teşekkürü: En başından beri tutarlı davrandınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da düzenlenen Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İspanya ile mükemmel bir ilişkiye sahip olduklarını ifade ederken "İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı bölgenin cazibe merkezi olan Türkiye'ye davet ediyoruz." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan İspanya'ya Gazze konusunda teşekkür ederken "En başından beri tutarlı davrandınız" vurgusunu yaptı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da düzenlenen Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

MÜKEMMEL İLİŞKİYE SAHİBİZ

Toplantılarımızın ekonomik ilişkilerin daha da ilerlemesine vesile olmasını diliyorum. Dostumuz İspanya ile mükemmel ilişkilere sahibiz. İlişkilerimizin kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasına siz değerli iş insanlarımızın payı büyüktür. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar hükümetler arası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alacak. Muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesareti veriyor.

İSPANYA TÜRKİYE'DE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 6. ÜLKE

2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçen sene 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. Bu hacmi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur.

ŞİRKETLERİ ÜLKEMİZE DAVET EDİYORUZ

Daha fazla şirketi ülkemize davet ediyoruz. Bizim şirketlerimizin de önemli yatırımları İspanya'da bulunmaktadır. Barcelona'daki stadyum bunun en büyük örneklerindendir. İmkan verilmesi halinde daha da fazla yatırım yapılabilir.

TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ

İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı bölgenin cazibe merkezi olan Türkiye'ye davet ediyoruz. Ticarette rekabet algısından sıyrılarak işbirliğini ön plana çıkaran yaklaşım yer almalıdır. Bu anlayış kalıcı iyi ilişkileri tesis edecektir

TİCARETTE YENİ DNEM SİNYALİ

İstanbul'dan birkaç saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana ve dünya ekonomisinin önemli bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Ticaret ve yatırım iş birliklerimizi cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacaktır. İş forumu çatısı altında ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden finansa geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiniz sektörel oturumların iyi bir zemin teşkil edeceğini düşünüyorum. Bankalarımız ile finans ve yatırım kuruluşlarımız arasındaki ilişkiler son dönemde gittikçe güçleniyor. Şirketlerimizin ortak çalışma ve projeleri için geniş finans imkanlarına sahip olmalarını sağlıyor, girişimciliği daha da teşvik ediyor. Kurucusu olduğumuz G-20'de birlikte sergilediğimiz çabalar da bizlere ayrı bir teşvik unsuru olmaktadır. Tüm bunları yaparken farklı sektörlerdeki çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyonun gücüyle harmanlayarak yeni ortaklıklara da fırsat tanımalıyız. Ancak bu şekilde geleneksel sektörlerin ötesine geçerek daha geniş bir perspektifle ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü iş birliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu anlayış dün gerçekleştirilen dijital teknoloji platformu ile somuta dönüştürülerek güzel bir örneğe vesile oldu. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim; Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyamızın önünü açmak, sizlere yardımcı olmak, işlerinizi kolaylaştırmaktır. Hükümetler olarak iş dünyamızın bu bağlamda atacağı adımları destekleyeceğiz. Siz çalıştıkça, ürettikçe, ticaret yaptıkça, yatırım yaptıkça inşallah biz de her daim sizin yanınızda olacağız.

GAZZE'DE 37 BİN İNSAN KATLEDİLDİ

Gazze'de yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar bombalandı. Basın mensupları öldürüldü. İnsani yardım görevlileri vuruldu. Ateşkes çağrılarına dahi kan dökerek karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıyayız. Bu konuda değerli dostum Sanchez'in takındığı tavrını tebrik ediyorum. İsrail'in yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü pervasızlıkların anti semitizmi körüklediğine de şahit oluyoruz. İspanya Başbakanı sayın Pedro Sanchez ilk günden bu yana ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimsedi. Sanchez Türk Milleti'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımlarımız, salt kendi çıkarını düşünen bir takım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve endişeyle izlenen aşırı sağın yükselişi bu durumu körükleyecek. Katı vize uygulamaları, gümrük birliği anlaşmasının yenilenememesi durumları da mevcut. İspanya'nın bize verdiği samimi desteğe müteşekkirim. Bu olumlu adımların artarak devam edeceğin inanıyorum.

SAVUNMA SANAYİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanmaya devam ediyor. Durmadan çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle savunma sanayii konusunu çok önemsiyorum. Uçak gemisi, İHA'lar, denizaltılar... Ortaklığımız çok daha iyi bir noktaya gelecektir.

İspanya’ya Gazze teşekkürü!İspanya’ya Gazze teşekkürü! İSPANYA'YA GAZZE TEŞEKKÜRÜ!

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