Suç örgütlerine nefes almak yok! 585’i birden çökertildi! 106 milyar TL...

"ŞEHİR EŞKİYALARININ AZİZ MİLLETİMİZE ŞEKİL YAPMASINA FIRSAT VEREMEYİZ"

Terör örgütlerinin ardından önem verdikleri bir diğer konunun organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkiyaları. Şehir eşkiyalarının sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, özür dileyerek söylüyorum, aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üstüne söz söylemesine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik bir yılda 1451 operasyon düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Planlı, projeli, fiziki, teknik takip gibi çok büyük bir organizasyonla, birden fazla iradenin bir araya gelerek kolektif bir ruhla hareket ediyoruz. Nasıl; İçişleri Bakanlığı, yani güvenlik birimlerimiz, yani jandarmam, emniyetim, savcılarımız, yani Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yani MASAK. Beraber çalışıyoruz. Adliyede tutuklama, adli kontrol oranlarının da ciddi manada yukarıya çıktığını sizlere ifade etmek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. MASAK, Hazine ve Maliye, kolektif ruh dedik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk."

Uluslararası bir teşkilat olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) faaliyetlerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Burada biliyorsunuz, bizim gri listeyle ilgili bir durum söz konusuydu. Dört başlıkla ilgili görev dağılımında üç başlık İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyordu. Bir başlık da Adalet Bakanlığımızı ilgilendiriyordu. İşi sıkı tuttuk. Bunların her biri o gri listeden çıkmaya giden bir kilometre taşları." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da FATF yönetimiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin örnek vaka sunumu yaptıklarını ve FATF'ın bu çalışmaları takdirle karşıladığını anlattı.

Sınır aşan suçlarla mücadele rol oynayan uluslararası polis işbirliği teşkilatı olan Interpol-Europol'e Türk Polis Teşkilatının da üyesi olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bizim aradığımız ve bülten çıkardıklarımızı diğer ülkelerden, onların istedikleri eğer bizim ülkedeyse bizim de onları adalete teslim etmekle ilgili kararlılığımız 497 ile taçlandı. 344 kırmızı bülten, 153 difüzyon." diye konuştu.

Sokaklardaki zehir tacirlerinin "küçük, büyük, ortasına" bakmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, arz cephesinin "nefesini kesmek", gençleri, vatandaşları zehirlemeye cüret edilemez hale getirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

"Arz ve talep cephesini birbirinden ayırt edemeyiz. Topyekun mücadele etmemiz lazım." diyen Yerlikaya, "seferberlik ruhuyla" hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Satıcı olmasa, bunun sunumu olmasa hiç kimse buna ulaşamaz." demenin olayı son derece basit bir anlatım tarzına indirgeyeceğini belirten Yerlikaya, burada medyaya, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere çok büyük görev düştüğünü, toplumun tüm bireşenleriyle arz ve talep cephesinde mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arzla ilgili en büyük görevin ve sorumluluğun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu dile getiren Yerlikaya, "44 bin 937, en büyük operasyonumuz, daha çok burada projeli çalışıyoruz, imal ve ticaret noktasında. Bununla ilgili 31 bin 792 tutuklanma var. 13 bin 915 adli kontrol." dedi.