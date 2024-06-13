Başkan Erdoğan G7 zirvesinde Batı'ya seslenecek! Yarın İtalya'da Gazze katliamını dünyaya haykıracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıktı. Başkan Erdoğan, turun ilk ayağı olan İspanya'nın ardından yarın İtalya'da düzenlenecek, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak. 7 Ekim'den bu yana, terör devleti İsrail yanlısı tutum sergileyen Batılı liderlere seslenecek olan Başkan Erdoğan'ın konuşacağı oturumda, Papa Francis da bir konuşma yapacak.
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları... Küresel siyasetin nabzı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL DAVETLİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte yarın yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.
BATI'YA SESLENECEK
Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.
A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın özel davetli olarak katılacağı G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik son detayları canlı yayında aktardı.
İşte satır başları:
Uzun bir maraton olacak. Çünkü dünyanın gözü burada olacak. 2 günlük zirvede çıkacak sonuçları herkes merakla bekliyor.
G-7 Liderler Zirvesi'ne dönem başkanlığı yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk kez göreve geldiği günden bu yana uluslararası boyutta önemli bir ev sahipliği yapıyor.
Oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz süreç Rusya-Ukrayna savaşı ciddi sorunlar yaşatıyor.
Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu resmi ziyareti çok büyük bir önem taşıyor. İtalya-Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski yıllara dayanıyor. Özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki başarılı ticaret ve ekonomi iş birliği hacminin yükseldiğini söylemekte fayda var.
G-7 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj vermişti, "Hedefimiz 30 milyar dolardı şu anda 27 milyar doları geçmiş durumdayız…" Yani her geçen gün iki ülke arasındaki iş birliğimiz en iyi boyutta devam ediyor.
Bir diğer yandan, buradaki mesajlarından bir tanesi İsrail'in Gazze'ye yönelik son 8 aydır yapmış olduğu katliam… Bu katliamın ise dünyanın gözü önünde gerçekleşmesine yönelik mesajını yenileyecek.
Özellikle bu savaşın bir an önce durması için Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu'da daha önce Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi önemli rol oynadığını ve oynayabileceğini ifade edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ikili görüşmelerinin olmasını bekliyoruz. Tam olarak hangi liderler ile görüşeceğine dair detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Vatikan kaynaklı gelen bilgilere göre Papa Francis ile de bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz.
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