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Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 20:04 Güncelleme: 13.06.2024 20:09
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Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla ağır tonajlı araçların 14 Haziran saat 06.00'dan, 16 Haziran saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasakladığını duyurdu.

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