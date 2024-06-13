Diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan İspanya’da BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila’yı kabul etti





Başkan Erdoğan, son olarak BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.



KABULDE BAKAN ŞİMŞEK VE BOLAT DA YER ALDI

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

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