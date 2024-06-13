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Diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan İspanya'da BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila’yı kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 23:21 Güncelleme: 13.06.2024 23:21
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Diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan İspanya’da BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila’yı kabul etti

Başkan Erdoğan, gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'e temaslarını sürdürüyor.



Başkan Erdoğan, son olarak BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.

KABULDE BAKAN ŞİMŞEK VE BOLAT DA YER ALDI
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

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