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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: Önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 23:38 Güncelleme: 13.06.2024 23:39
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’Onaylı Randevu Sistemi’ açıklaması: Önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada, "Onaylı Randevu uygulamasının daha başlangıç aşamasında bile çok önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye, hastanelerdeki randevu aksaklıklarının önüne geçmek için artık Onaylı Randevu Sistemine geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde toplandıklarını belirti.

"ÇOK ÖNEMLİ SONUÇLAR ORTAYA KOYDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başhekimlerimiz, eğitim ve klinik sorumlusu hekimlerimizle Onaylı Randevu döneminde şu an için ulaşılan sonuçları ve yeni durumu değerlendirdik. İstanbul'daki en büyük hastanemiz olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğinde, Onaylı Randevu uygulamasının daha başlangıç aşamasında bile çok önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor."

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