Kastamonu'da yangında acı tablo! Çok sayıda ev küle döndü
Kastamonu'nun Araç ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın adeta felakete neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak 11 ev yandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve "İlgili kurumlarımızın hepsi üzerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte mağdur etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Kastamonu'da öğle saatlerinden sonra çıkan yangın çok sayıda evi kullanılamaz hale getirdi. İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
11 EV RESMEN KÜL OLDU
Yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Köyde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, gazetecilere, yangının saat 14.00 civarında çıktığını söyledi.
"AŞIRI SICAKLIK VE NEM YANGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ"
Yangında 11 evin zarar gördüğünü, ekiplerin alevleri kontrol altına aldığını dile getiren Dallı, "Orman Bölge Müdürlüğümüz arazözlerle de müdahale etti yangına. Helikopterimiz geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun en başta gelen sebebi, son günlerdeki aşırı sıcaklık ve havadaki nem oranının son derece düşmüş olması." açıklamasında bulundu.
EVLER YENİDEN YAPILACAK
Yangında can kaybı bulunmadığını vurgulayan Dallı, "Üç hayvanımız telef olmuş. Genel hayata etkili bir yangın sayılacak AFAD tarafından. Evi yanan vatandaşlarımızın evleri belli bir tespit süreci sonunda, tespit edilen yerde yeniden yapılacak inşallah." diye konuştu.
"VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"
Tüm kurumlarla mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Dallı, "Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Kızılayımız, AFAD burada. İlgili kurumlarımızın hepsi üzerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte mağdur etmeyeceğiz. Büyük geçmiş olsun vatandaşlarımıza." diye konuştu.
Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık da mahallede 14-15 ev bulunduğunu, çoğunun tamamen yandığını söyledi.
KIZILAY VATANDAŞLAR İÇİN YEMEK DAĞITTI
11 evin kullanılmaz hale geldiği yangın yerine Türk Kızılay ekipleri de yardım götürdü. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlara ve yangın söndürmede görevli itfaiye ve orman ekipleri ile güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine yemek ve çay ikramında bulundu.
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