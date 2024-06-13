20 bin öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi | Yeni mülakat sistemi nasıl olacak? Eğitimde ’müfredat’ tartışmalarına noktayı koydu: Revize etmemiz...







ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ATANMASI

Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz.

"SÖZLÜ SINAVI, MÜLAKATI BİR ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu tartışmaları sizin kanalınızda başka bir arkadaşımızla yaptığımız programda gündeme getirmiştim. Şunu arzu ediyorum. Meslekler arasında, mesleğin gerektirdiği niteliklerin ölçülmesi açısından. Öğretmenliği en kutsal meslek olarak görüyorum. Dolayısıyla şunu istiyorum; 86 milyon vatandaşımızın çocuklarını bize emanet ederken güvenle emanet edeceği öğretmen kitlesi olsun istiyorum. En iyileri olsun istiyorum. Veli çocuğunu kaydettiriyor, okulda öğretmen seçiyor. Kendisi seçme hakkına sahip iken ben öğretmenimi seçmek istiyorum dediğimde, bu mesleğin diğer meslekler karşısında farklı pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Ölçme ve değerlendirme süreci oluşturmamız gerekiyor. Adalet ve güvenle ilgili insanlarda soru işaretinin kalmaması gerekiyor. Sözlü sınavı, mülakatı bir zorunluluk olarak görüyorum. Birçok üniversite profesör istihdam ederken deneme dersi adında ders verdirerek alıyor. Özel okullar bile öğretmen istihdam ederken mülakat yapıyor. Kamuda bunu yaptığım zaman ne sakınca olabilir? Mülakatı adil, şeffaf, güvenilir bir şekilde yaparsanız diyenlere cevabım; öyle bir sistem kuracağım ki, kimse bu sistemde haksızlık yapıldığına dair eleştiriyi dile getirmeyecek.