Terör finansörlüğü yaptığı ortaya çıktı: Eski HDP ilçe başkanı tutuklandı!

Eski HDP ilçe başkanının terör örgütlerine finansörlük yaptığı iddia edildi. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.