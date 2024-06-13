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Terör finansörlüğü yaptığı ortaya çıktı: Eski HDP ilçe başkanı tutuklandı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 21:51 Güncelleme: 13.06.2024 21:52
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Terör finansörlüğü yaptığı ortaya çıktı: Eski HDP ilçe başkanı tutuklandı!

Muğla'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı. HDP'li ismin terör örgütüne para topladığı iddia ediliyordu.

Eski HDP ilçe başkanının terör örgütlerine finansörlük yaptığı iddia edildi. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

VERGİ ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞ

Şüpheli, ifadesinde "A.İ'nin Muğla'da 2015'te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, A.İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi. Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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