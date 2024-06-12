12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 17:06 Güncelleme: 12.06.2024 17:23
ABONE OL
Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı

Son dakika haberi...9 yıl önce öldürülen Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında karar çıktı. Mahkeme, 3 polis memuru hakkında beraat kararı verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör