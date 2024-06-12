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Son dakika | Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
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Son dakika | Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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