Google yetkilileri Meclis'e geliyor! Gündem Dijital Telif: Avrupa'da neyse Türkiye'de de o olacak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "dijital telif" gündemiyle 25 Haziran'da yapacakları toplantıda Google yetkililerini dinleyeceklerini belirtti. Yayman, "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz." dedi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dijital telif konusuna verdikleri öneme işaret etti.
"TÜRKİYE'DE DE AYNI NORMLARI VE USULLERİ UYGULAMASINI İSTİYORUZ"
Yayman, "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlatan Yayman, bir ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve bir masa belirlediklerini söyledi.
"25 HAZİRAN'DA GOOGLE YETKİLİLERİ TBMM'YE GELECEK"
Bu masada Dijital Mecralar Komisyonu, Kültür Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, medya temsilcileri olduğunu aktaran Yayman, "Bu masada Google da oturacak. Google yetkilileriyle konuştuk; her zaman TBMM'ye geleceklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarını paylaşacaklarını ifade ettiler. 25 Haziran'da Google yetkilileri TBMM'ye gelecek." bilgisini verdi.
Google yetkililerinin Türkiye'de yaptıkları çalışmaları anlatacağını kaydeden Yayman, Komisyonun sadece "dijital telif" gündemiyle toplanacağını söyledi.
Bu konunun dünyada da Türkiye'de de çok tartışıldığına dikkat çeken Yayman, "Bu konunun birkaç ayağı var. Birincisi haberin dijital telif konusuna girecek olması; ikincisi Google yetkililerinin Türkiye'de telif konusunda masaya oturmaları; üçüncüsü ise bu konuyla ilgili yasal çerçevenin hazırlanması." diye konuştu.
"ÇOK BÜYÜK BEKLENTİYE GİRMEDEN, REALİST BAKIŞ AÇISIYLA YOL ALACAĞIZ"
Haberin telif konusu haline gelmesi ve dijitalleşme nedeniyle reklam, ilan gelirlerinin düşmesine bağlı olarak gerçek anlamda haberciliğin ölüme terk edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yayman, emeğin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi noktasında çalışmaları olduğunu bildirdi.
"HIZLI BİR BİÇİMDE SONLANDIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Dijital telif konusunda adım adım ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, "Çok büyük beklentiye girmeden, realist bir bakış açısıyla yol alacağız. Bu konuda biz kararlıyız, tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu ilerleyen günlerde hızlı bir biçimde sonlandıracağımızı düşünüyorum." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e destekleri için teşekkür eden Yayman, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onlarla da uyum, iletişim içerisinde bu konuyu olgunlaştırıyoruz. Önce Komisyonda bu konuyu olgunlaştıracağız. Tüm tarafları bir araya getireceğiz ve herkesi dinleyeceğiz. Şu anda 'Bizim teklifimiz hazır' demiyoruz. Bu teklifi ortak akılla hazırlayacağız. Yaz döneminde bu çalışmaları olgunlaştırır, bir çerçeve içerisine alırsak en azından Meclis açıldığı zaman bile Genel Kurula gelmesi çok çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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