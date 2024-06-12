Google yetkilileri Meclis’e geliyor! Gündem Dijital Telif: Avrupa’da neyse Türkiye’de de o olacak

"25 HAZİRAN'DA GOOGLE YETKİLİLERİ TBMM'YE GELECEK"

Bu masada Dijital Mecralar Komisyonu, Kültür Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, medya temsilcileri olduğunu aktaran Yayman, "Bu masada Google da oturacak. Google yetkilileriyle konuştuk; her zaman TBMM'ye geleceklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarını paylaşacaklarını ifade ettiler. 25 Haziran'da Google yetkilileri TBMM'ye gelecek." bilgisini verdi.

Google yetkililerinin Türkiye'de yaptıkları çalışmaları anlatacağını kaydeden Yayman, Komisyonun sadece "dijital telif" gündemiyle toplanacağını söyledi.