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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş kızıyla Başkan Erdoğan arasında geçen diyalogu anlattı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 12.06.2024 18:19 Güncelleme: 12.06.2024 18:27
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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş kızıyla Başkan Erdoğan arasında geçen diyalogu anlattı

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kızı arasında geçen diyalogu anlattı. Başkan Erdoğan verdiği mesajları söyledi. İşte tüm detaylar...

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