Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e olası katılımı ile ilgili "BRICS gündemini anlamak üyelerin görüşlerini dinlemek adına oldukça faydalı oldu. BRICS’in kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. Bugün Brezilyalı mevkidaşımı Ankara’da ağırlıyorum. Yarın Üsküp’e gideceğiz. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesine katılıp ertesi gün İtalya’da G20 toplantısında sayın Cumhurbaşkanına refakat edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Fidan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek Brezilya'nın da Türkiye gibi savaşa bir tavır sergilediğini bildirdi.
Mayıs ayında Prag'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Ukrayna ve Filsitin'de acil barış ve ateşkes vurgusu yapan öncü ülkelerden birinin Türkiye olduğu aktarıldı.
Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini kaydetti.
Bakan Fidan ayrıca Filistin konusu hakkında Rusya'nın da Türkiye ile aynı fikirlere sahip olduğunu aktardı.
Bakan Fidan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek Brezilya'nın da Türkiye gibi savaşa bir tavır sergilediğini bildirdi. Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini kaydetti.
Bakan Fidan ayrıca Filistin konusu hakkında Rusya'nın da Türkiye ile aynı fikirlere sahip olduğunu aktardı ve "Son günlerde ortaya çıkan tavırlarda olumlu rol oynadığını görmekten memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Rusya'ya gittik, Rusya'da iki ayaklı ziyaret gerçekleştirdim. Moskova ile ikili temaslarımda Putin, Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. Bölgesel ilişkileri masaya yatırdık. Ukrayna'da devam eden savaş, neler yapılabilir, Suriye meselesi başlıca konular arasındaydı" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ayrıca "Ukrayna konusunda Türkiye'nin yaklaşımlarına sıcak baktıklarını duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.
BRICS KONUSU
Bakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e olası katılımı ile ilgili "BRICS gündemini anlamak üyelerin görüşlerini dinlemek adına oldukça faydalı oldu. BRICS'in kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. Bugün Brezilyalı mevkidaşımı Ankara'da ağırlıyorum. Yarın Üsküp'e gideceğiz. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesine katılıp ertesi gün İtalya'da G20 toplantısında sayın Cumhurbaşkanına refakat edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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