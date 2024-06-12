Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile görüştü

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini kaydetti.

Bakan Fidan ayrıca Filistin konusu hakkında Rusya'nın da Türkiye ile aynı fikirlere sahip olduğunu aktardı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek Brezilya'nın da Türkiye gibi savaşa bir tavır sergilediğini bildirdi. Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini kaydetti.