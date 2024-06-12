Ankara’dan BRICS hamlesi! Türkiye-Rusya-Çin-Brezilya’dan sıkı temas

KÜLLİYE'DE 'BRICS' KABULÜ



Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir ismi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.



Bilindiği Brezilya, BRICS'in aktif üyelerinden biri.

BRICS ülkeleri şu şekilde;



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.