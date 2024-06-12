Ankara'dan BRICS hamlesi! Türkiye-Rusya-Çin-Brezilya'dan sıkı temas
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin BRICS temasları kapsamında dün Bakan Fidan'ı kabul etmişti.
Türkiye'nin 'BRICS' mesaisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geride bıraktığımız gün Çin'e gitti sonrasında BRICS Zirvesi için Rusya'da çeşitli temaslarda bulundu.
"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"
BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Fidan, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi.
PUTİN: TÜRKİYE'NİN BRICS'E İLGİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Daha sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hakan Fidan'ı kabul etti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum" diyen Putin, "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
KÜLLİYE'DE 'BRICS' KABULÜ
Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir ismi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Bilindiği Brezilya, BRICS'in aktif üyelerinden biri.
BRICS ülkeleri şu şekilde;
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.
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